«Выхода другого нет»: Александр Ширвиндт задумался, почему он так долго живет

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 208 0

Александр Ширвиндт задумался, почему он так долго живет: Выхода другого нет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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По мнению народного артиста РСФСР, единственная возможность избавиться от душераздирающих мыслей — это сопротивляться.

Александр Ширвиндт задумался, почему он так долго живет. Своими философскими размышлениями народный артист РСФСР поделился на большой пресс-конференции, посвященной 100-летнему юбилейному сезону Московского академического театра сатиры.

«Ребята, знаете, что? Когда долго живешь, то иногда думаешь, зачем? А потом понимаешь, что выхода другого нет, раз родился. А какие варианты? Альтернативы нет! И тут приходят мысли о том, чтобы как-то приспосабливаться», — отмечает Ширвиндт.

Как признается народный артист РСФСР, ситуацию усугубляет и уход мэтров отечественного кинематографа, среди которых Инна Чурикова, Ирина Мирошниченко, Вера Васильева и другие.

«И когда начинаются вокруг вопросы „Как было? Как было? Как было? А куда? А куда? А куда?“, то это начинается конец. Особенно, когда еще живы люди, которые якобы видели, что было лучше. Проверить невозможно», — считает президент Театра сатиры.

По мнению народного артиста РСФСР, единственная возможность избавиться от душераздирающих мыслей — это сопротивляться.

«Ощущение того, что все сначала и все уже было, никакого значения уже ничего не имеет», — делится Ширвиндт.

Народный артист РСФСР в следующем году отметит свой юбилей — 90-летие. Самыми его яркими ролями являются работы в таких кинокартинах как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Трое в лодке, не считая собаки», «Самая обаятельная и привлекательная», «Бабник» и другие. В 2000 году Александр Ширвиндт стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры, а в 2021 — президентом театра. На посту худрука его заменил Сергей Газаров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ширвиндта замучили мысли о прошлом.

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