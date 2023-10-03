От мифов до наших дней: как появились вампиры и существуют ли они в реальной жизни

Что представляют из себя существа, пришедшие в нашу культуру из фольклора почти два столетия назад?

Жуткие упыри и кровососущие монстры по сей день вызывают страх и интригу, а главное — массу вопросов. В древней мифологии упоминались пугающие бессмертные существа, питающиеся кровью. Но есть ли фактические доказательства их реального существования? И почему в массовой культуре образ современного вампиров значительно отличается от первоначального?

Как и откуда появились вампиры

В мофологии народов Европы вампирами считались мертвецы, ведущие ночной образ жизни и сосущие кровь у людей. В фольклоре восточных славян эти существа стали называться упырями. Чтобы не допустить появление упыря, надо было положить в гроб распятие и пронзить тело покойного.

Позже в литературе появился первый образ «классического» вампира. Он был кровопийцей, восставшим из мертвых. В период романтизма образ кардинально изменился: из ужасающих мертвецов вампиры превратились в аристократов, которые, к тому же, обладали человеческими качествами и могли испытывать чувства.

Однако к конкретному образу прийти так и не удалось. Конечно, прототипом для всех последующих персонажей стал Дракула. Вампир, обладающим своеобразным шармом, но по-прежнему жестокий и кровожадный — образ стал практически каноническим.

Вампир боится солнечного света, может управлять мертвыми, погодой, читать мысли, принимать любую форму. Бороться с ним можно с помощью предметов церковного культа и чеснока. И такой вампир вовсе не был мертвецом — он получил свою силу, будучи живым человеком.

Следующая эпоха была создана писательницей Энн Райс. Благодаря ей на свет появились всемирно известные «Вампирские хроники», в которых главный герой — вампир Лестат — рассказывал о своей вечной жизни. У них появились целые кланы и собственный кодекс, нарушение которого каралось казнью. На солнце вампиры сгорали, а чеснок и кресты больше не помогали бороться с ними.

И все это — разное видение существ, пришедших в нашу культуру из фольклора почти два столетия назад.

Доказательства существования вампиров

В XIX веке в Болгарии умер Петар Благоевич которого потом местные жители видели в округе. Сербский крестьянин, который, как полагали, стал вампиром после своей смерти, убил девять своих односельчан. В итоге по просьбе жителей тело извлекли из могилы в присутствии священника. Свидетели были шокированы увиденным: на теле Петра не было абсолютно никаких следов разложения, волосы и ногти продолжали расти, а на губах выступала свежая кровь. Тело сразу же сожгли.

Вспышки вампиризма зафиксировали также в Восточной Пруссии. Тогда в становлении упырем подозревали Арнольда Паоле, который умер во время сенокоса. Согласно сохранившимся документам, его тело нашли практически обескровленным, а на шее были характерные следы. Через несколько дней после смерти местные жители начали замечать Паоле в деревне, нападающим на людей.

Почему вампиров все-таки не существует

Существа, питающиеся исключительно кровью, нарушают все биологические законы. Кровь не предоставляет необходимое питание и энергию. Жажду крови ученые относят к редким генетическим патологиям, как, например, порфирия, и различным психическим расстройствам.

При порфирии человек не может долго находиться на солнце, не переносит чеснок из-за содержащейся в нем сульфатной кислоты и в целом выглядит как упырь: бледная сухая кожа, болезненный вид. Раньше эта болезнь была следствием инцеста.

Также специалисты не отрицают существование синдрома Ренфилда — клинического вампиризма, при котором больной одержим питьем крови. Такие случаи врачи относят к психическим расстройствам.

Вампиры в массовой культуре

Ясно одно — культ вампиризма стал настоящим вдохновением для писателей и режиссеров. Много лет в массовой культуре появляются различные картины о жизни вампиров. Многие из них становятся легендарными.

По серии книг Энн Райс вышло несколько фильмов. В «Интервью с вампиром», например, главных кровопийц сыграли Том Круз и Брэд Питт. В этой истории вампиры боятся солнечного света, следуют кодексу и выглядят довольно аристократично. Спустя много лет вышла новая версия произведения в виде сериала, правда, уже с другими актерами.



Фото: Кадр из к/ф «Интервью с вампиром», реж. Нил Джордан, 1994 г.

В фильме «Ван Хельсинг», например, вампиры не отражаются в зеркале. Еще один миф, который воспринимается по-разному писателями и сценаристами.

Появляются охотники на вампиров, а также множество других врагов, желающих истребить их. Есть даже отдельная история про вампира, который охотится на себе подобных — серия фильмов «Блэйд».



Фото: Кадр из к/ф «Ван Хельсинг», реж. Стивен Соммерс, 2004 г.

Современные вампиры более романтизированы и приближены к людям. Они влюбляются, ходят в школы, работают и пытаются жить обычной человеческой жизнью. Также меняются и их особенности: в «Сумерках», например, вампиры блестят на солнце, а в молодежной драме «Дневники вампира» — сгорают, если не носят специальное кольцо-оберег.



Фото: Кадр из к/ф «Сумерки», реж. Кэтрин Хардвик, 2008 г.

Фактически современный образ вампира не так далеко ушел от классического Дракулы. Все они по-прежнему завязаны на одних и тех же канонах и стали частью массовой культуры, не нуждающейся в первоначальных фольклорных прототипах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что останки ребенка-вампира, прикованного за ногу к земле, нашли в одной из деревень.