Спасение от схваток: врачи придумали новый метод, помогающий убрать боль при родах

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Евгения Элинова
Евгения Элинова 21 0

Daily Mail: врачи советуют сжимать расческу, чтобы облегчить боль при родах

Спасение от схваток: врачи придумали новый метод, помогающий убрать боль при родах

Фото: Focke Strangmann / ТАСС

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Причудливую технику придумали в родильном отделении Сассекса.

Альтернативный метод под названием «родовой гребень» может помочь женщинам справиться с болью во время родов. Техника была предложена врачами родильного отделения в Суррее и Сассексе, сообщает издание Daily Mail. Метод очень простой - во время схваток нужно сжимать в ладони обычный гребень.

Таким образом, утверждают врачи, в кисти активируются «точки акупрессуры» в складках ладони, взаимодействие с которыми отвлекает от боли, вызывая высвобождение гормонов хорошего самочувствия.

Предполагается, что во время сжатия расчески в ладони, давление «отвлекает ваш мозг» и помогает «телу высвобождать эндорфины».

Метод основан на «теории контроля болевых ворот», которая утверждает, что ваш мозг может сосредоточиться только на определенном количестве ощущений одновременно.

«Нервные окончания рук находятся близко к поверхности кожи, поэтому сигналы давления, которые они посылают в мозг, могут перекрывать болевые сигналы, посылаемые в ваш мозг от сокращений или скачков», — объясняют эксперты.

Другие методы, которые также работают по этой теории, включают машины TENS, массаж и тепловые пакеты.

Реакция на предложение оказалась неоднозначной. Далеко не всем идея пришлась по нраву. Пациентки оставили отзывы в сети, комментируя подобные методы.

Одна из пользовательниц поинтересовалась, по какой причине роженицам не делают «адекватного обезболивания». Другая многозначительно добавила, что из-за отсутствия обезболивания приобрела посттравматическое стрессовое расстройство

Нашли и те, кто одобрил необычную технику.

«Я не верила, что расческа может помочь мне пережить схватки. Но к моему удивлению, это действительно так. Конечно, и с помощью замечательных акушерок», - написала одна из рожениц.

Ранее 5-tv.ru писал о советах и личном опыте врача при заморозке яйцеклеток.

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