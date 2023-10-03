Мурашко: РФ находится на первом месте в мире по числу пересадок органов детям

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 15 0

Больные с терминальной стадией заболевания имеют все шансы на выздоровление.

Мурашко: РФ находится на первом месте в мире по числу пересадок органов детям

Фото: Пресс-служба ФГБУ НМИЦ Транспланталогии и искусственных органов им ак. В. И. Шумакова

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко посетил шестой Национальный конгресс «Трансплантация и донорство органов». По словам главы ведомства, услуги по пересадке органов становятся все более доступными для россиян. На сегодняшний день такие медицинские услуги предоставляют 67 федеральных и региональных медицинских организаций в 37 субъектах Российской Федерации.

«Пациенты, страдающие терминальными заболеваниями жизненно важных органов, получают реальную возможность на выздоровление и возвращение трудоспособности, на социальную реабилитацию, и даже на возможность рождения детей», — заявил министр.

Мурашко также рассказал, что Россия занимает первое место в мире по числу проводимых каждый год трансплантаций сердца и детских трансплантаций печени. Эти операции проводятся в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Минздрава РФ. Кроме того, в 2023 году планируется увеличение объема проведения всех видов трансплантаций на 20% по сравнению с прошлым годом.

«Отдельно следует отметить важность трансплантологической помощи детям, что является частью государственной демографической политики. Дети, страдающие врожденными и приобретенными неизлечимыми заболеваниями, после трансплантации нормально развиваются, становясь полноценными членами общества» — обратил внимание Мурашко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на этом же конгрессе были награждены доноры органов.

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