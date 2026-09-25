Вопрос с санкциями урегулирован: Китай усилил прием балтийского СПГ «Газпрома»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 33 0

Терминал в Бейхае стал активнее разгружать суда с комплекса «Портовая».

Почему Китай усилил прием балтийского СПГ «Газпрома»

Фото: Виталий Невар/ТАСС

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EADailу: Китай наращивает прием балтийского СПГ «Газпрома»

Южнокитайский терминал в Бейхае увеличил темпы приема сжиженного газа с балтийского комплекса «Портовая», принадлежащего российской энергетической компании «Газпром». Прежде танкеры простаивали в очереди на разгрузку месяцами, теперь ситуация изменилась. Как отмечается в материале EADailу, по всей видимости, вопрос с санкциями урегулирован.

Плавучее хранилище «Портовая» уже разгрузилось в Бейхае и направилось в обратный путь через Северный морской путь. Вслед за ним к тому же терминалу подходит газовоз Valera, а на самом Севморпути расположен танкер Perle. Все три судна везут в Китай грузы с балтийского комплекса, находящегося под американскими санкциями. Отгрузки российского сжиженного газа китайским покупателям значительно ускорились.

Причин две. Во-первых, открылась навигация на Северном морском пути — самом коротком и безопасном маршруте для подсанкционных судов. Во-вторых, если в первой половине года танкеры с «Портовой» месяцами ждали разгрузки и передали компаниям КНР только две партии, то с июля отгрузили уже три, а еще две последуют в ближайшие полмесяца.

Скачок, по мнению экспертов, указывает на то, что в Китае решили вопрос с приемом санкционных грузов. На Бейхай также идут поставки с другого проекта, на который наложены ограничения — «Арктик СПГ — 2». В течение последнего года он только наращивает объемы и увеличивает число задействованных танкеров.

Рост поставок в Китай совпал с резким подорожанием газа и в Европе, и в Азии. На этой неделе оптовые цены держатся на уровне 900 долларов за тысячу кубометров, при этом год назад они были ниже 400.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва ожидает роста туристического потока из Китая по итогам года. За последние полгода столицу посетили около 240 тысяч путешественников из КНР, что на 7% больше, чем годом ранее.

В сентябре 2025 года Китай ввел безвизовый режим для россиян на 30 дней. В ответ Россия приняла аналогичные меры. В мае 2026-го Пекин продлил безвиз до конца 2027 года, после чего Москва сделала то же самое для граждан КНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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