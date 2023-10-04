Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев награжден Георгиевским крестом ДНР

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 40 0

Награду музыкальному продюсеру торжественно вручили казаки «Всевеликого Войска Донского».

Фото, видео: Предоставлено «Русской медиагруппой»; 5-tv.ru

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Музыкальный продюсер и основатель легендарной группы «Земляне» Владимир Киселев получил награду Международного союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» — Георгиевский крест Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония вручения медали прошла по казачьему обычаю. В зачитанном казаками приказе было отмечено, что Киселев внес большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, проявил «величайшую добродетель и мудрость» и «безусловную преданность РФ». Подчеркивался и его опыт гуманитарной помощи народу освобожденных территорий.

Владимир Киселев, его семья, группа «Земляне», артисты Денис Майданов и Дмитрий Певцов поддерживают российских военнослужащих с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Продюсер стал автором патриотического марафона, в рамках которого популярные исполнители побывали в ЛНР, ДНР, Херсоне и Мелитополе. Он также стал инициатором премирования бойцов за уничтожение тяжелой бронетехники западного производства на фронте. К инициативе присоединились Григорий Лепс, Юрий Антонов и Николай Басков.

«Я прошел жизнь без этих наград и орденов... Для меня большая награда — это более 20 миллионов проданных дисков. Это победы на огромных международных фестивалях, гран-при, первые места, приз зрительских симпатий. И главное — 45 лет наши песни поет наша страна. Надеюсь, я сделал вещи, которые важны для нашего народа», — сказал Киселев.

По словам продюсера, он принял награду от казачества, потому что это — исконно русское землячество. Творчество своих групп «Русские», «Санкт-Петербург», «Земляне» и «Бойкот» он считает доказательством любви к соотечественникам. Киселев в гораздо большей степени дорожит наградой народа, чем вниманием высокопоставленных представителей государственных структур.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отличившимся в ходе спецоперации бойцам вручили медали «За храбрость».

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