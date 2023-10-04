Умер актер из «Тихого Дона» Сергей Зубенко

В кино и сериалах актер появлялся нечасто, но почти всю жизнь отдал театру.

Скончался актер и режиссер Сергей Зубенко. Жизнь деятеля культуры оборвалась в возрасте 61 года. Трагическую новость сообщила пресс-служба Омского ТЮЗ в социальных сетях.

Артист большую часть своей творческой жизни уделил именно игре в театре, снявшись в небольших эпизодах всего в четырех картинах, но многим могла запомниться его роль сотника в экранизации культового романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» 2015 года.

Зубенко родился 11 августа 1962 года. После школы пошел учиться на актера и в 1985 году окончил Иркутское театральное училище. 18 лет своей жизни он служил в Омском государственном драматическом «Пятом театре».

В качестве режиссера Зубенко поставил спектакль по рассказам Шукшина «Недоразумения». Постановка артиста останется в репертуаре театра и после его смерти как дань уважения его памяти.

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