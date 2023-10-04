ФСБ РФ задержала подозреваемого в подготовке к теракту в Алтайском крае

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Мужчина намеревался подорвать одно из административных зданий региона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; 5-tv.ru

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В Алтайском крае сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из государственных учреждений. Задержан 34-летний мужчина.

Как сообщили следователи, во время пребывания за границей он был завербован сторонниками экстремистской группировки, следы которой ведут в Киев. И получил задание подорвать здание администрации города Рубцовск на Алтае.

«Завербован украинским движением. Со мной связывался некий (человек — Прим.ред.). Давал инструкции, как сделать взрывчатое вещество», — рассказал мужчина сразу после задержания.

При обыске в квартире подозреваемого оперативники обнаружили компоненты для самодельной бомбы, а также взрывчатку мощностью около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте. Задержанного отправили в следственный изолятор. По совокупности обвинений ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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