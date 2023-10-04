Одного из украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, взяли в плен

Один из украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Крыму, оказался в плену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Силовики провели допрос, в ходе которого преступник рассказал о планах группы.

«В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

В Минобороны прежде заявили, что ночью была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночью на территории России была пресечена попытка киевского режима атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.