Одного из украинских диверсантов, пытавшихся высадиться в Крыму, взяли в плен

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 1 148 0

Что рассказал преступник в ходе допроса?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Один из украинских диверсантов, которые пытались высадиться в Крыму, оказался в плену. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Силовики провели допрос, в ходе которого преступник рассказал о планах группы.

«В ходе его опроса установлено, что целью группы являлась фото- и видеосъемка участников ДРГ на фоне украинского флага на территории Республики Крым», — говорится в сообщении.

В Минобороны прежде заявили, что ночью была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ночью на территории России была пресечена попытка киевского режима атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области.

+16° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:30
Дмитрий Маликов посетил модное событие вместе с женой
13:29
В Красноярском крае впервые выявили штамм COVID-19 «Эрис»
13:22
«Это необходимо»: Песков о проверках систем оповещения в России
13:17
ФСБ РФ задержала подозреваемого в подготовке к теракту в Алтайском крае
13:15
А вы знали, что лошадь можно выкупить со скотобойни?
13:11
«Уколы в живот и плаксивость»: как российские звезды готовятся к материнству

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Поможет только «химия»: чем опасны клопы и как от них избавиться
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России