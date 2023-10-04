На западе Крыма при попытке высадки уничтожены украинские диверсанты
Минобороны: десантная группа ВСУ уничтожена при попытке высадиться в Крыму
Фото: Шамуков Руслан / ТАСС
Десантная группа направлялась к мысу Тарханкут на военном катере и гидроциклах.
Ночью была пресечена попытка украинских диверсантов проникнуть на территорию Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась высадиться в северо-западной части акватории Черного моря. Как отметили в оборонном ведомстве, их остановили самолеты Воздушно-космических сил Российской Федерации. Известно, что группа диверсантов направлялась в сторону мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах.
Кроме того, минувшей ночью ВСУ пытались атаковать другие регионы России беспилотниками. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) был перехвачен и уничтожен 31 вражеский дрон над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун».
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