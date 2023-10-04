В небе России за ночь уничтожен 31 украинский беспилотник
МО: в Белгородской, Брянской и Курской областях уничтожен 31 украинский БПЛА
Фото: © РИА Новости
Какие регионы попытался атаковать киевский режим?
Ночью на территории России была пресечена попытка киевского режима атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник.
«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в акватории Черного моря была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма украинских диверсантов. Десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) следовала в направлении мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Их остановили самолеты ВКС России.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун».
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