В небе России за ночь уничтожен 31 украинский беспилотник

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 1 274 0

МО: в Белгородской, Брянской и Курской областях уничтожен 31 украинский БПЛА

В небе России за ночь уничтожен 31 украинский беспилотник

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация Атака беспилотников на регионы России

Какие регионы попытался атаковать киевский режим?

Ночью на территории России была пресечена попытка киевского режима атаковать Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Как рассказали в Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник.

«Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в акватории Черного моря была пресечена попытка проникновения на территорию Крыма украинских диверсантов. Десантная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) следовала в направлении мыса Тарханкут на военном катере и трех гидроциклах. Их остановили самолеты ВКС России.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Черном море средствами ПВО уничтожена ракета «Нептун».

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