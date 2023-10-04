Лошади-целители

«Лошади помогают нам наладить свой эмоциональный фон. Они очень чувствуют энергетику человека и очень хорошо оттягивают какие-то невзгоды на работе», — утверждает Ольга Крюкова, мастер спорта по выездке. По ее словам, работа и общение с лошадьми также благоприятно сказываются и на психологическом состоянии детей: «Они учатся нести ответственность, любить животное, ухаживать за ним. Они понимают, что приезжать нужно регулярно, и что животное нельзя, как велосипед, поставить где-то в гараж».

Фото: 5-tv.ru

Иппотерапию назначают даже детям с серьезными заболеваниями, например, ДЦП. Такие занятия проводит Виктория Леводянская — хозяйка большого подворья под Санкт-Петербургом.

«Подбирается комплекс упражнений. Ребенок расслабляется после этого, лучше спит, лучше аппетит и эмоциональное самочувствие», — рассказывает специалист. «Улучшаются лимфодренаж, циркуляции крови, за счет того, что лошадь без седла, тут вальтрапы. Улучшаются моторика и координация движений».

Но самое главное, по словам экспертов, это то тепло, которое лошади дарят людям: большие и добрые животные не оставят равнодушным никого!