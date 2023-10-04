А вы знали, что лошадь можно выкупить со скотобойни?

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На убой попадают животные из так называемых мясных табунов, то есть те, которых растили специально для мяса. Конина по-прежнему является желанным деликатесом для многих.

А вы знали, что лошадь можно выкупить со скотобойни?

Фото: 5-tv.ru

Однако, как утверждает Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, ее популярность падает.

«В России поголовье лошадей снижается. В СССР еще до Второй мировой войны было порядка 12 миллионов лошадей. Сейчас у нас осталось примерно 1 300 000».

На скотобойне могут оказаться и больные, и получившие травму лошади, поскольку их лечение и дальнейшее содержание обходится очень дорого.

«Иногда предприятию, и не только в нашей стране, приходится какое-то количество животных преждевременно отправить на убой, чтобы получить средства», — рассказывает Сергей Юшин. «А дальше за счет этих средств дать возможность другим животным жить или платить людям зарплату».

Фото: 5-tv.ru

Кстати, практически любую здоровую лошадь можно спасти от гибели. Предприятия по убою могут продать вам животное. Ценник, как правило, стартует от 50-ти тысяч рублей.

«Мы приехали один раз на скотобойню, там собирались резать шикарную белую кобылу. И мы ее буквально вытащили из-под ножа», — делится воспоминаниями Елена Дятлова, хозяйка каретного двора. «Хозяин очень долго плакал, потому что ему нужны были деньги».

Вместе с мужем Елена спасает лошадей. Сейчас в ее хозяйстве 20 жеребцов. Все при деле: кто-то ходит в упряжке, кто-то снимается даже в кино! Питомцы приносят прибыль, но главное — они окружены заботой и теплом. Дятлова дала им второй шанс на долгую и счастливую жизнь.

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