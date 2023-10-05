Серьезнее антибиотиков: что изменится, когда врачам разрешат прописывать БАДы

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 31 0

Врач Зайцев: выписывать БАДы по рецепту нужно, чтобы искоренить самолечение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Normann Hochheimer/CHROMORANGE; Telegram / ЛОР КЛИНИКА ЗАЙЦЕВА / lor_klinika_zaytseva; 5-tv.ru

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Сможет ли новый законопроект по назначению добавок искоренить самолечение среди населения?

Законопроект по назначению БАДов (биологически активных добавок) врачами поможет предотвратить их бесконтрольное употребление населением. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, воздействие от БАДов довольно сильное, но люди не относятся к ним серьезно, так как могут приобретать без рецепта врача. Так, например, к лекарственным препаратам отношение серьезнее, так как получить их сложнее, да к ним не относятся как к обычной добавке или профилактике.

Пустышка по рецепту: врачам разрешат прописывать БАДы

«К сожалению, наше население никак не приучится, и никак не возникнет культура правильного обращения к врачам за медицинской помощью. Люди стараются вылечить себя сами, а это неправильно. Нужно относиться серьезнее к тому, что ты делаешь и приобретаешь. Доктор не может нести ответственность, если он ничего не назначал, а пациент бесконтрольно может использовать препарат», — объяснил эксперт.

Он также напомнил о серьезных последствиях, к которым может привести бесконтрольное употребление биологически активных добавок. Есть препараты, которые называются витаминами, а по сути являются антистрессом с сильным психотропным действием. К таким добавкам люди обращаются, чтобы выйти из депрессии и апатии.

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Принимая подобные добавки по собственному желанию и ощущению, человек подвергает себя множеству рисков. А когда появится законодательная база, и БАДы приравнят к лекарствам, доктор будет лучше знать о них и будет сам их назначать.

«Пусть это будет и БАД, но отношение к нему будет как к лекарству. Настороженность должна быть, БАДы — это не одна таблетка, а регулярная основа в течение времени. Это надо регламентировать, чтобы была ответственность», — подчеркнул Зайцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили ужесточить контроль над аптеками.

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Серьезнее антибиотиков: что изменится, когда врачам разрешат прописывать БАДы

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