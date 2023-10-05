Серьезнее антибиотиков: что изменится, когда врачам разрешат прописывать БАДы

Сможет ли новый законопроект по назначению добавок искоренить самолечение среди населения?

Законопроект по назначению БАДов (биологически активных добавок) врачами поможет предотвратить их бесконтрольное употребление населением. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, воздействие от БАДов довольно сильное, но люди не относятся к ним серьезно, так как могут приобретать без рецепта врача. Так, например, к лекарственным препаратам отношение серьезнее, так как получить их сложнее, да к ним не относятся как к обычной добавке или профилактике.

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«К сожалению, наше население никак не приучится, и никак не возникнет культура правильного обращения к врачам за медицинской помощью. Люди стараются вылечить себя сами, а это неправильно. Нужно относиться серьезнее к тому, что ты делаешь и приобретаешь. Доктор не может нести ответственность, если он ничего не назначал, а пациент бесконтрольно может использовать препарат», — объяснил эксперт.

Он также напомнил о серьезных последствиях, к которым может привести бесконтрольное употребление биологически активных добавок. Есть препараты, которые называются витаминами, а по сути являются антистрессом с сильным психотропным действием. К таким добавкам люди обращаются, чтобы выйти из депрессии и апатии.

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Принимая подобные добавки по собственному желанию и ощущению, человек подвергает себя множеству рисков. А когда появится законодательная база, и БАДы приравнят к лекарствам, доктор будет лучше знать о них и будет сам их назначать.

«Пусть это будет и БАД, но отношение к нему будет как к лекарству. Настороженность должна быть, БАДы — это не одна таблетка, а регулярная основа в течение времени. Это надо регламентировать, чтобы была ответственность», — подчеркнул Зайцев.

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