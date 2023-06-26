Можно отравиться: как устроен рынок БАДов в России

Сертификации добавок в России нет, только регистрация. Формально, это еда, — точнее, дополнение к ней.

Что делать, когда пациенты даже не доходят до аптек в поисках своего лекарства? Часто они предпочитают сертифицированным торговым точкам «мутные» подвалы, а лекарствам — яркие таблетки с сомнительным составом. Корреспондент «Известий» Василий Михеев — о рисках такого самолечения.

Перепады настроения, бессонница и даже панические атаки — все это результат передозировки биологическими добавками, в составе которых есть мухоморы. Михаил попросил скрыть лицо — до сих пор считает свое увлечение незаконным. Говорит, БАДы начал принимать, чтобы наладить сон.

«Я не мог нормально засыпать. После употребления мухоморов у меня сон наладился», — признался он.

Несмотря на угрозу отравления — вплоть до летального исхода — магазинчики с чудо-таблетками плодятся как грибы после дождя. Реализаторы — молодые люди с приятным голосом — объясняют, что «народное средство» совершенно безобидно.

О психотропной зависимости при приеме БАДов с мухоморами продавец умалчивает. Зачем, если некоторые покупатели вскоре возвращаются за еще одной цветастой банкой.

«За счет наличия психоактивных веществ, аналогов глютамата и гамма аминомасляной кислоты могут быть галлюцинации. <…> Мне один пациент рассказывал, что он несколько капсул принял мухоморов и у него возникло ощущение, что он может с пятого этажа выпрыгнуть», — объяснил врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Мухоморы, как и все грибы, склонны к накоплению тяжелых металлов и радионуклидов…. <…> Производители редко когда проверяют свое сырье, человек может отравиться», — добавил помощник руководителя центра химических экспертиз Александр Емельянов.

И это только вершина «биологически активного айсберга». Продавцы бойко приторговывают баночками с сомнительными иностранными БАДами через интернет: для сна, от желудка, для профилактики радикулита.

Сертификации добавок в России нет, только регистрация. Формально — это как бы сухая, если таблетки, или жидкая, если раствор, еда, — точнее, дополнение к ней.

Возьмем типовой БАД — мультивитамины, суточная норма для человека — 13 витаминов и 13 минералов — А, B, C, D, E, магний, йод, хром, и так далее. Бывают ингредиенты для организма вредные, точнее, не рекомендуемые — то же пальмовое масло или генно-модифицированный кукурузный крахмал.

Есть вещи и вовсе запрещенные — покупка БАДа с экстрактом герани или голубого лотоса может заинтересовать правоохранителей. Все 26 важнейших элементов никто никогда в одну микстуру не смешает — и невыгодно, и несовместимо, как, например, железо с кальцием.

Часто добавляют экстракты — шиповник, брокколи, даже красное вино, технологи говорят — хороший антиоксидант. Официальное производство БАДов в стране в последние лет десять сделало гигантский рывок вперед, считают участники рынка.

«На сегодняшний день мы знаем, что зарегистрированных брендов, это важно, почти 3,5 тысячи, которые производят, 1,2 тысячи производителей — отечественных и импортных, зарегистрированных, которые уходят в серую зону», — рассказал директор по маркетингу фармацевтической компании Кирилл Байков.

Избавиться от серых схем продажи непонятных смесей с неустановленной рецептурой и условиями хранения предложил Национальный союз защиты прав потребителей. Авторы инициативы выступают за введение заградительных пошлин в 220 процентов для импортных производителей БАДов.

Отечественные производители уже готовы засучить рукава, чтобы не оставить россиян без качественных и полезных добавок. Однако говорят, что могут столкнуться с дефицитом некоторых ингредиентов.

Так, замдиректора по развитию фармацевтической компании Яна Каменчук пояснила, что есть экзотические экстракты и растения, произрастающие в Африке. При этом гендиректор компании-производителя БАДов Сергей Патраков уточнил, что в этой сфере Китай и Индия находятся вне конкуренции.

Производить БАДы по стандартам большой «фармы» — к этому стремятся крупные компании. Чтобы сырье на добавки было не менее качественным, чем на лекарства.

Пока, говорят, удается. Тем более, что и продажа добавок с осени должна ужесточиться — в стране собираются вводить обязательную маркировку, чтобы сделать путь от конвейера до прилавка прозрачным.