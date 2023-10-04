Компания из Нидерландов презентовала высокоскоростную частную подлодку

Нидерландская компания U-Boat Worx презентовала новинку в ходе прошедшего в Монако яхт-шоу. Разработчики показали высокоскоростную частную субмарину под названием Super Sub, сообщает издание New Atlas.

Стоимость судна оценивается в 5,4 миллиона долларов. На своем борту оно может вмешать не более трех человек, в том числе пилота. Форма подлодки вытянута, а длина ее составляет 6,5 метра.

Двигатель мощностью 100 кВт позволяет судну достигать скорости в десять узлов, что равняется порядка 18,5 километра в час, и совершать ловкие маневры — повороты и подъемы из воды под углом до 45 градусов. А вот глубина погружения у нее не так велика — не более 300 метров.

Бортовая батарея без дозаряда может функционировать на протяжении восьми часов, а система жизнеобеспечения рассчитана на 96 часов, указывают создатели судна.

Сейчас это уникальный экземпляр — разработчики представили лишь одну субмарину такого вида. Ее создание продолжалось около двух лет, пишут авторы издания.

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