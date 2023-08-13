Жуткая анимация показала, что случилось при взрыве с экипажем «Титана»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 631 0

Энтузиасты показали момент взрыва в батискафе «Титан» изнутри

Жуткая анимация показала, что случилось при взрыве с экипажем «Титана»

Фото: www.globallookpress.com / ABACA

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Батискаф пропал на пути к «Титанику»

Поиски батискафа продолжались несколько дней, однако потом стало известно — экспедиция трагически закончилась уже через два часа после погружения.

Надежда найти пассажиров пропавшего батискафа «Титан» живыми испарилась по истечении 96 часов. Поиск членов экипажа мертвыми — также тщетен. Ученые воссоздали 3-D модель «взрыва внутрь», который унес жизни шести человек. Как это было — смотрите в видео.

Произошло все быстро, за какие-то 20 миллисекунд. Мозг в таких условиях практически не успел бы среагировать на боль — тела просто схлопнуло и расщепило на частицы, поэтому говорить об останках в привычном смысле этого слова не приходится.

По оценкам специалистов, взрыв, который произошел на батискафе имел мощность 50 килограмм в тротиловом эквиваленте. «Титан» перестал выходить на связь через два часа после погружения. То время и стало роковым для команды. Найти обломки корабля судна практически невозможно — они остались на глубине 3800 метров рядом с обломками корабля «Титаник», к которому подводная экспедиция и направлялась.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажиры батискафа «Титан» узнали о своей смерти заранее.

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