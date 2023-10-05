Российские туристы застряли на северо-востоке Индии из-за наводнения

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

Их эвакуируют, когда погода улучшится. Есть ли среди них пострадавшие?

Российские туристы застряли на северо-востоке Индии из-за наводнения

Фото: Reuters / AMIT DAVE

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Трое российских туристов оказались заблокированы в северо-восточном штате Сикким в Гималаях из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства России в Калькутте в Telegram-канале.

«Генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия», — говорится в сообщении.

Указывается, что в штате вышли из берегов реки Тиста и Лачен из-за продолжительных ливней. Из-за этого в зоне бедствия оказалось около трех тысяч туристов. Уже 14 человек погибли и еще 102 пропали без вести. Что же касается россиян, то среди них пострадавших нет, их эвакуируют, когда улучшатся погодные условия. Сейчас же все туристы находятся в безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему туристы в Карелии попали в смертельную ловушку. Речь идет о трагедии, в которой погиб петербуржец, отправившийся с другими экстремалами на Ладожское озеро, не предупредив спасателей.

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