Российские туристы застряли на северо-востоке Индии из-за наводнения

Трое российских туристов оказались заблокированы в северо-восточном штате Сикким в Гималаях из-за наводнения. Об этом сообщает пресс-служба Генерального консульства России в Калькутте в Telegram-канале.

«Генеральное консульство России в Калькутте находится в контакте с местными властями и располагает информацией о трех гражданах России, заблокированных в зоне бедствия», — говорится в сообщении.

Указывается, что в штате вышли из берегов реки Тиста и Лачен из-за продолжительных ливней. Из-за этого в зоне бедствия оказалось около трех тысяч туристов. Уже 14 человек погибли и еще 102 пропали без вести. Что же касается россиян, то среди них пострадавших нет, их эвакуируют, когда улучшатся погодные условия. Сейчас же все туристы находятся в безопасности.

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