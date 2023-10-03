Пренебрегли нормами безопасности: почему туристы в Карелии попала в смертельную ловушку

Стали известны новые подробности трагедии в Карелии, где во время сплава погиб турист из Петербурга. Группа экстремалов отправилась на Ладожское озеро, не предупредив спасателей — и это оказалось роковой ошибкой. Одна из лодок перевернулась, люди оказались в ледяной воде и нашли их не сразу. В какой момент все пошло не так, узнал корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Шквалистая Ладожская волна при ветре больше 20 метров в секунду, плохая видимость. В этот поход восемь человек отправились никого не предупредив, хотя по правилам должны были. Ограничились тем, что посмотрели прогноз погоды.

«Сверились с показаниями синоптиков по ветру и поняли, что на полпути они не верны. Поскольку обратно возвращаться не было возможности, двигались вперед», — рассказал очевидец Андрей Попов.

Один из участников сообщил, что собирались, просто кинув клич в социальной сети. Многие друг с другом даже не знакомы. Как такового организатора тоже не было — каждый отвечал только за себя. Соответственно, и уровень подготовки никто не проверял. В итоге одного человека спасти не удалось.

«Женщина 1984 года рождения находилась в тяжелом состоянии, мужчина 1975 года скончался от переохлаждения. Операция по спасению продолжалась около трех часов и осложнялась тем, что туристы были на острове в темное время суток», — сообщил начальник Питкярантского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Боровик.

48-летний погибший Андрей был туристом-водником со стажем. Участвовал в гонках. Побеждал. На воде стоял уверенно. Поэтому профессионалы недоумевают, почему группа пренебрегла элементарными правилами безопасности.

«Есть обязательная регистрация в МЧС подобных маршрутов. Это облегчает доступ спасателей и минимизирует время, которое спасатели должны будут потратить, чтобы вам помочь», — объяснил президент федерации рафтинга Санкт Петербурга Егор Полянский.

Правильно ли повели себя гребцы после того, как двойной каяк перевернулся — еще предстоит выяснить. В теории — оба должны были действовать синхронно, чтобы как можно быстрее опять встать на воду. Судя по тому, что у пострадавшей женщины, которая была в паре с Андреем, диагностировали множественные ушибы — она сильно ударилась об лодку и могла растеряться.

Каяк как плавсредство — не самое устойчивое. Маневренность и скорость — вот за что его любят профессионалы. Двойной каяк более устойчивый, но в этом же и сложность. При перевороте, если наберет воду, его будет сложнее вернуть в исходное положение.

«Люди, которые выходят на открытую воду, озера, должны элементарно сидеть и грести в байдарке, и понимать как действовать, когда поднимается волна — нельзя идти лагом к волне — есть такое понятие. Если волна поднимается, надо идти только против или по волне», — объяснил многократный чемпион СССР по водному туризму Александр Новиков.

Туристов, покоряющих водную стихию или горные вершины, снова и снова призывают регистрировать маршруты, брать с собой средства связи, в том числе спутниковые, не экономить на экипировке и не пытаться, что называется без подготовки «покорить Эверест».

Эта группа из Москвы, после того, как один из ее участников оступился и упал, больше суток просидела в кавказских горах, пока за ними не прислали вертолет.

«Шли по снежнику, сорвались. Девушка сорвалась, я ее закрыл, улетел вниз. Девушка пораньше остановилась», — рассказал пострадавший Вадим Шитов.

После трагедии на Ладоге началась доследственная проверка. Пострадавшая женщина остается в больнице. Специалисты уверены: если бы не спасатели, которые пробирались к ней сначала вброд, а потом несли по лесу два километра, она вряд ли осталась бы жива.