«Такое правило»: как не стать жертвой мошенников в App Store

Аферисты подделывают приложения и умудряются обойти модерацию. Как распознать подделку?

Распознать мошенническое приложение на старте тяжело даже профессионалам. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил главный разработчик сайта президента России, IT-специалист Артем Геллер.

Игра для проверки финансовой грамотности в мобильном телефоне может обернуться крупными потерями. Пользователей предупреждают о новых приложениях мошенников.

Мошеннические инвестиционные приложения в App Store, к сожалению, выявить заранее практически невозможно. По словам эксперта, механики могут только проверить технические характеристики и функциональность приложение, поэтому компания Apple сможет бороться с мошенниками только с помощью негативных отзывов или по просьбе правоохранительных органов.

Как понять, что приложение в App Store сделали мошенники

По словам Геллера, в этом плане может помочь только самостоятельное расследование. Нужно изучить историю разработчика, которая находится в открытом доступе на площадке. Обратить внимание следует на дату регистрации разработчика, на его предыдущие приложения и отзывы о них.

Но, в любом случае, если у человека возникает малейшее сомнение, когда он сталкивается с каким-либо приложением, это серьезный знак.

«Важно людям донести такое правило, что, если есть хоть какие-то сомнения при любых предложениях, нельзя за это платить», — подчеркнул Геллер.

Что делать, если ты стал жертвой мошенников из App Store

В первую очередь необходимо написать в службу поддержки Apple. Для надежности можно параллельно обратиться в правоохранительные органы.

«Максимум, что сделает Apple, — это удалит приложение. Либо сможет помочь следствию, передав данные о том, какие суммы переводили разработчикам приложения и тому подобное», — объяснил эксперт.

Но рассчитывать на возмещение ущерба со стороны компании не стоит, так как подобного рода ответственность на них не возложена. Помочь в такой ситуации смогут только органы МВД.

Ранее 5-tv.ru писал, как просто проверить факт взлома аккаунта в мессенджере.