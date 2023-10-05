Может ли отказ предоставить доступ к телефону считаться доказательством вины?

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Что насчет сокрытия информации, хранимой в личном смартфоне?

Верховный суд РФ запретил воспринимать отказ гражданина предоставить доступ к данным в личном телефоне даже косвенным подтверждением его вины. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на кассационное определение инстанции.

Документ описывает конкретный пример, который произошел в жизни жителя Волгограда Романа Касенкова. Три года назад он был осужден на десять лет колонии строгого режима по статье, предусматривающей наказание за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Мужчина в рамках расследования отказался предоставить силовикам пароли от своих гаджетов, что те сочли косвенным доказательством его причастности к преступлению.

«Необоснованно в нарушение требований ч. 2 ст. 45 и ст. 51 Конституции РФ, согласно которым каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом», — указано в тексте.

Отмечается также, что гражданин имеет право не свидетельствовать против себя. Презумпция невиновности предусматривает, что обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Скорее его виновность должна доказывать обвиняющая сторона.

В случае Касенкова сторона защиты указывала судам первой и апелляционной инстанций на отсутствие у подозреваемого намерений произвести сбыт запрещенных веществ, однако следствие сослалось на отказ фигуранта предоставить доступ к телефону

«Таким образом, избранный Касенковым Р. А. способ защиты от предъявленного ему обвинения суды учли в качестве обстоятельства, подтверждающего его виновность, что недопустимо», — написано в публикации.

Отмечается, что дело в отношении мужчины было построено на факте задержания его с поличным на территории заброшенного завода. При себе в тот момент он имел свыше восьми с половиной граммов вещества.

Учитывая все обстоятельства, приговор Касенкову был пересмотрен. Действия подсудимого были переквалифицированы на другую статью — о приобретении или хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

Согласно предусмотренному за данную статью наказанию, Касенкову была переизбрана мера пресечения. Суд назначил ему лишение свободы сроком на три года и три месяца колонии общего режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД хочет получать доступ к электронным устройствам граждан до разрешения суда.