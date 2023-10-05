Фрики и разлучницы: ТОП знаменитостей, которые непонятно как стали известными

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 19 0

ТОП знаменитостей, которые непонятно как стали известными

Фрики и разлучницы: ТОП знаменитостей, которые непонятно как стали известными

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как получили свою славу Гоген Солнцев и другие?

Российский шоу-бизнес — одна из самых удивительных сфер. Ведь тут звездами могут стать совершенно непонятные люди. Некоторым просто достаточно появится в телевизоре и на светских вечеринках. И тогда об этих людях начнут говорить все вокруг. Издание 7Дней.ru подготовило список звезд, которые неизвестно как стали знаменитыми.

Анна Калашникова

Имя девушки стало обрастать все большим хайпом в последние несколько лет. Калашникова часто появляется на светских вечеринках, на которые приходят звезды. Но на самом деле она не просто ноунейм с улицы. Она модель и актриса. А когда кутюрье Валентин Юдашкин был жив, девушка с ним работала.

Слава к Калашниковой пришла после того, как она засветилась на одном из федеральных телеканалов.

Анна КалашниковаАнна Калашникова. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Гоген Солнцев

Телевидение превратило мужчину в мем. С этого начался его звездный путь. Люди подписывались на его соцсети и постепенно он стал не просто мемом, но еще и одним из главных фриков России. Все дело в том, что в своем личном блоге он часто публикует шокирующий контент.

Солнцев не стесняется ввязываться в публичные скандалы. Он регулярно конфликтует с людьми. Причем любого статуса. Он может поругаться с какой-то звездой, а также с обычным человеком.

Но больше всего хайпа мужчина получил благодаря своей любовной истории. Он женился на женщине, которая намного его старше. Избранницей стала 68-летняя Екатерина Терешкович. Пара даже задумывалась о детях. Но видимо не так как все. В итоге Солнцев женился на дочери Терешкович. Но свадьба тоже сопровождалась скандалами. Подруга его бывшей супруги учинила громкий скандал прямо во время торжества.


Гоген СолнцевГоген Солнцев. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Виталина Цымбалюк-Романовская

Женщина играет на пианино и даже побеждала в разных конкурсах. Но никто ее особо не знал. Но все изменилось, когда она увела актера Армена Джигарханяна из семьи. После этого она стала не просто пианисткой, но еще и разлучницей. Женщину часто стали звать на скандальные ТВ-шоу. Так к ней и пришла большая известность. После смерти актера пианистка много раз высказывалась о нем и его здоровье.

Виталина Цымбалюк-РомановскаяВиталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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