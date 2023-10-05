Мариинскому театру исполняется 240 лет

Мариинке исполнилось 240 лет. Театр давно стал символом русской культуры и визитной карточкой Петербурга. Там никогда не следовали моде, но всегда были театральным эталоном, на который равнялись и равняются по всему миру. Мариинка бережно хранит свою историю и особую атмосферу. Например, до сих пор декорации там делаются вручную. Корреспондент «Известий» Максим Облендер в преддверии праздника побывал за кулисами и почувствовал магию Мариинского театра.

На часах 8 утра, но работа кипит. К полудню тонны декораций уже занимают свои места на сцене, а вечером вновь аншлаг, дают «Свадьбу Фигаро».

240 лет Мариинка живет в этом ритме. Зал, который рукоплескал Шаляпину, Павловой и Плисецкой. И ей — для Любови Кунаковой этот год тоже юбилейный, полвека в театре. Прима, а теперь педагог. Если не в танцзале, значит — следит за подопечными со своего почетного места. Как никто она знает, чего стоят улыбки зрителя, каждый восторженный хлопок.

«Артистов балета, летчиков, космонавтов не страхуют, слишком опасная, опасная профессия», — заметила народная артистка РСФСР, педагог Мариинского театра Любовь Кунакова.

Не менее опасно в Головинском зале: случайно зацепить ногой хоть одно ведро — пустить под откос многонедельный труд.

«Прямо сейчас мы находимся под самой крышей Мариинского театра. Это художественный цех. Никаких проекторов, каждый задник здесь отрисовывают вручную. 12 на 20 метров — задник „Бульвар“. Листик за листиком, деталь за деталью. Название балета, который представят зрителю в декабре, пока не говорят, но можно посмотреть, как рождаются декорации», — рассказывает корреспондент.

«Художники по свету предпочитают, конечно же, живые краски. И это лучше освещается. Воздушность картины», — объясняет художник-технолог по мягким декорациям Людмила Миханошина.

В гримерке солиста — свои картины. Этот автопортрет пальцем гримом нарисовал лично Шаляпин. Спустя десятилетия партию отца Пимена в «Борисе Годунове» исполняет Михаил Петренко.

Артефакты здесь повсюду, важна каждая мелочь, вроде этого портрета, или баночки канифоли, которой натирают пуанты балерины или гигантского колокола за сценой. Декорация в том же «Годунове» и «Хованщине», но — настоящий, чугунный, сброшенный большевиками с одной из церквей в Крюков канал, откуда его позже достали и привезли в театр.

Вот там готовится спектакль «Саломея», он будет завтра, там если пройдем — разгрузочная зона. Каждый день сюда приходят автомобили с контейнерами сорокафутовыми.

Свой день рождения здесь отмечают спектаклями и концертами. Сегодня театр имеет филиалы во Владивостоке, Владикавказе. Новые подмостки в Петербурге — Мариинка-2, сцена трансформер, не имеющая аналогов в мире. Вернее, видимая сцена — малая часть, за ней еще четыре, общая площадь как у футбольного поля. И все это в момент выкатывается, меняется. И зритель раз за разом сопереживает обезумевшему Герману, который снова и снова бормочет: «Тройка, семерка, туз!»