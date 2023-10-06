Миллионы на цацки: почему Елена Зеленская постоянно позорится

Вспоминаем главные скандалы с участием первой леди Украины.

Елену Зеленскую можно смело считать главным врагом украинской экономики. Во время недавнего визита в Нью-Йорк, пока президент Украины на Генеральной Ассамблее ООН требовал от Запада финансовой помощи, женщина решила прогуляться по бутикам «Большого яблока».

Как сообщает издание The Nation со ссылкой на экс-сотрудницу бутика Cartier, Зеленская потратила более одного миллиона долларов (более 100 миллионов рублей или 36,5 миллиона гривен) на ювелирные украшения. Она приобрела серьги из белого золота, украшенные бриллиантами, колье из белого золота с бриллиантами и изумрудами и браслет из белого золота с драгоценными камнями.

Отмечается, что супруга президента Украины вела себя нагло и вызывающе. Из-за нее даже уволили сотрудницу магазина, которая помогала ей определиться с выбором, с пометкой «за плохой сервис». В связи с этим редакция 5-tv.ru решила вспомнить все скандалы, в которых «засветилась» Зеленская.

Фото: Sebastian Gollnow / ТАСС

Тяга к «тяжелому люксу» за Зеленской наблюдается довольно давно. Вот лишь несколько примеров того, как первая леди позволяла тратить себе баснословные суммы на одежду, когда боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватало денег на средства первой помощи.

На беседу с американским телеканалом MSNBC в марте этого года женщина надела платье, которое стоило порядка пяти тысяч долларов или почти 500 тысяч рублей по текущему курсу. Интересно, что в ходе интервью она рассказывала о «жінке», которая якобы сбила российский дрон банкой солений. Видимо, на столь радикальные меры украинок толкает отсутствие денег на нормальные средства противовоздушной обороны из-за шопоголизма Елены.

За несколько месяцев до этого, накануне Нового года, Зеленская отправилась в Париж. Ее целью было привлечение западных инвестиций в свой фонд. Но вместо дипломатической работы женщина решила прогуляться по бутикам. 5-tv.ru сообщал, что на пополнение гардероба первая леди потратила вполне скромные, по меркам ее аппетитов, 40 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей). Но самое интересное заключается в том, что деньги на оплату покупок она позаимствовала из собственного фонда.

Также нельзя не вспомнить появление Зеленской в журнале Vogue. На образы, использованные в статье, она спустила более десяти тысяч долларов или около одного миллиона рублей. А вся фотосессия обошлась в 80 тысяч или около 8 миллионов рублей.

Вообще страсть первой леди к европейским брендам в последнее время кажется немного странной. Ранее Зеленская старалась выбирать одежду украинских дизайнеров, в том числе и донбасских. Но даже тогда она умудрялась находить наиболее дорогие варианты. Отдать за костюм три тысячи долларов (300 тысяч рублей)? Запросто!

Фото: Philipp von Ditfurth / ТАСС

Самое забавное, что долгое время стилисты предлагали Зеленской крайне неудачные образы. Из-за этого ее каждый выход в свет становился поводом для шуток и высмеивания.

Но не только тягой к дорогим брендам известна Зеленская. Женщина не раз становилась объектом насмешек и критики из-за своего неумения подобрать нужный лук.

В 2019 году женщина вместе с супругом посетили Японию. На встречу с императором страны первая леди выбрала платье и перчатки лимонного цвета. Подобное дизайнерское решение нарушает одну из самых важных японских традиций — на официальных встречах оттенки желтого могут носить только члены императорской семьи. Комментаторы в сети не на шутку разозлились на Зеленскую. Ей посоветовали в следующий раз перед визитом в какую-либо страну получше узнать о местных особенностях этикета. А вот представители императора наоборот не стали высказывать недовольства. Видимо, посчитали, что женщине простительно не знать иностранных традиций.

Совершенно точно можно сказать, что желтый цвет одежды для Зеленской — несчастливый. На встречу с Джо Байденом она выбрала лимонный костюм с пуговицами на груди. Они смотрелись настолько не к месту, что это заметил даже лидер Соединенных Штатов Америки (США).

«Отличные пуговицы!» — пошутил Байден.

Фото: Zuma / ТАСС

Впрочем, не только неумением одеваться «прославилась» первая леди. Периодически интернет будоражат ее крайне неоднозначные заявления. Так, например, осенью прошлого года она заявила, что украинцы готовы жить без света и тепла ради членства в Европейском союзе.

«Они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в Евросоюзе», — отметила Зеленская.

Также она упрекнула жителей Великобритании, которые жаловались на возросшие цены на отопление. Зеленская заявила, что пока жители туманного альбиона считают деньги на счетах, на Украине считают погибших. В Британии с ее позицией не согласились. Жене президента Украины посоветовали быть более благодарной за помощь, которую оказывают союзники.

«Некоторые британцы умрут этой зимой из-за того, что не могут позволить себе топливо, а Елена Зеленская имеет наглость сказать, что мы считаем копейки», — писали в сети.

Некоторое время назад политолог и журналист Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему Зеленская постоянно попадает в такие ситуации. По словам специалиста, у жены Зеленского «не хватает мозгов» на серьезную политическую деятельность. Вместо этого она ходит по разным интервью лишь для того, чтобы соответствовать политическому тренду.

В свою очередь, эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова считает, что Зеленская выглядит несолидно, особенно в сравнении с женщинами-политиками. Жена президента Украины постоянно демонстрирует свою неуверенность, часто меняя положение рук или одергивая пиджак.

Что с лицом: жена Зеленского расстроилась из-за его выступления на Генассамблее ООН?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Зеленская допустила отказ мужа от участия в следующих выборах. Все зависит от того, будет ли нынешний президент Украины нужен обществу.