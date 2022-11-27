«Мозгов не хватит»: политолог оценил жену Зеленского как «серого кардинала»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 278

Политолог Светов: жена Зеленского не способна заменить его на посту президента

Фото, видео: CHRISTOPHE PETIT TESSON / ТАСС; 5-tv.ru

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Супругу лидера Незалежной многие рассматривают в качестве будущего президента страны.

Елена Зеленская не способна заменить своего супруга на посту президента Украины. Несмотря на то, что со стороны кажется, будто ее целенаправленно готовят к этой роли, она всего лишь фигура прикрытия для истинного преемника Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог и журналист Юрий Светов.

«Скорее всего, Елена Зеленская — это фигура прикрытия. Разыгрывается история, что она якобы может заменить Зеленского… У нее для этого мозгов не хватает, чтобы быть серым кардиналом. На самом деле там готовят каких-то других людей на замену», — уверен эксперт.

То, что Зеленская постоянно мелькает на обложках журналов, активно раздает интервью и делает громкие политические заявления, всего лишь соответствует нынешнему политическому тренду, но не говорит о том, что ее готовят в качестве преемницы супругу, подчеркнул Светов.

Он указал, что на мировой арене в последнее время активно разыгрывается тема женщин, как активных участников политического процесса. В пример он привел Лиз Трасс в Великобритании Анналену Бербок в Германии.

«Теперь обсуждается вопрос, кто будет следующим генсеком НАТО, и там фигурируют и бывшая президент Хорватии, и нынешняя премьер-министр Эстонии, и вице-премьер Канады. В это тренд встраивают и Украину: мол, смотрите, какая демократическая европейская страна, вполне возможно, что ее возглавит женщина. Но я думаю, что если уж они будут играть в эту линию, то скорее они снова вытащат Юлию Тимошенко», — заключил Светов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, на что готов украинский народ ради членства в Евросоюзе, по мнению супруги украинского президента Елены Зеленской.

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