Пересчет животных: в Подмосковье ввели регистрацию домашних друзей

Питомцев старше трех месяцев нужно оформить до 1 марта.

Питомцев старше трех месяцев нужно оформить до 1 марта, об этом пишут «Известия». Процедура обязательна только для собак. Хозяева кошек могут это делать по желанию.

Каждому животному присвоят личный номер. В случае потери хозяину будет легче его отыскать. По замыслу авторов, новый закон поможет увеличить ответственность владельцев и сократить число бездомных кошек и собак.