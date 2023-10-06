Пашинян с Зеленским, Нидерланды против Украины, неизвестная рукопись Высоцкого: что случилось этой ночью

Ночь на 6 октября был небогата на события, но каждое из них имеет большой общественный резонанс. Подробнее о всех них — в обзорном материале 5-tv.ru.

В ночь с 5 на 6 октября на Украине прогремели взрывы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Ночью 6 октября в Киеве прогремели взрывы, об этом сообщает украинское издание Страна.ua. Подробности произошедшего не приводятся, но известно, что воздушная тревога в Киевской области не объявлялась. Ранее также поступали сообщения о взрывах в украинском городе Николаев.

Представители официальных украинских властей не комментировали данную информацию. В Минобороны РФ также не комментировали информацию о взрывах.

Пашинян провел короткие переговоры с Зеленским на полях форума в Испании

Фото: Reuters / JUAN MEDINA

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Испанию на саммит Европейского политического сообщества провел короткие переговоры «на ногах» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первое фото опубликовало издание Reuters. Затем подтверждение информации о беседе двух политиков появилось в ряде зарубежных СМИ.

Армянский онлайн-портал panorama.am также опубликовал фото беседы, отметив, что возглавляемая Пашиняном делегация отправилась в Гранаду для участия в саммите Европейского политического сообщества, в состав армянской делегации также входят министр иностранных дел Арарат Мирзоян и секретарь Совета безопасности Армен Григорян.

Отмечается, что информации по поводу содержания диалога Зеленского и Пашиняна нет.

Путин озвучил новые подробности крушения самолета Пригожина

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Больше месяца назад в Тверской области упал самолет одного из владельцев ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Этому происшествию была дана большая огласка. И вот президент России Владимир Путин рассказал про новые детали этого инцидента. Следствие узнало, что в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

«В телах погибших обнаружены фрагменты ручных гранат, внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт», — рассказал президент.

Авиакатастрофа произошла 23 августа. По официальным данным, вылет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 из Шереметьево в Пулково в Петербурге состоялся в 17:54, через 26 минут после вылета борт исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли десять человек.

Премьер-министр Нидерландов выступил против вступления Украины в ЕС в 2030 году

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

Если бы у Нидерландов спросили мнение, то страна высказалась бы против вступления Украины в Евросоюз в 2030 году. Об этом заявил нидерландский премьер-министр Марк Рютте в рамках саммита Европейского политического сообщества, который прошел в испанской Гранаде.

«Я категорически не согласен с этой датой», — приводит слова Рютте издание NOS.

По его словам, вопрос сегодня не в том, когда страны Европы будут готовы принять нового члена, а в том, готовы ли они вообще к этому. Быстрое расширение Евросоюза он назвал неразумным.

Сейчас на очереди вступления в ЕС находятся Украина, Молдова, Грузия и шесть стран Западных Балкан. По словам Рютте, их интеграция будет крайне сложной, ведь внутри стран придется провести множественные реформы — они должны соответствовать «тысячам условий» ЕС, и уступок не будет.

Неизвестную редакцию рукописи Высоцкого продали за 260 тысяч рублей

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Mekler

Неизвестную редакцию рукописи песни Владимира Высоцкого «В холода» продали на онлайн-торгах за 260 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

«Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого „В холода“, названная „Песней Федора“, продана сегодня за 260 тысяч рублей», — уточнили сотрудники пресс-службы в беседе с РИА Новости.

Помимо рукописи Высоцкого, на торгах были выставлены редкие книги, автографы, фотографии, открытки и исторические бумаги.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай».