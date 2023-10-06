О чем говорил Путин на дискуссионном клубе «Валдай»: самое главное

Почти четыре часа продолжалось выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» в Сочи. Не даром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня говорил, что эта речь будет иметь серьезный посыл и важное значение. Обозреватель «Известий» Виктор Синеок это подтвердит.

Кто первый встал, того и кресло. Валдайские интеллектуалы это знают по опыту. Поэтому на центральное заседание клуба пришли заранее и сразу все.

Локтями не толкались, но старались интеллигентно протискиваться. Двадцатилетний клубный опыт не прошел даром. Места занимали подручными предметами, даже те, на которых была табличка с «резервом». Все-таки шанс задать вопрос российскому президенту — равно шанс повлиять на ход истории.

Потребуется — расширим: как будут развиваться отношения России с Западом

Президент начал с программных заявлений. Россия, по его мнению, государство-цивилизация. И предложил шесть пунктов, на основе которых она будет развиваться. В основе равноправие, взаимное уважение и суверенитет — все то, от чего Запад отказался. Стратегическое мышление сменилось корыстными интересами элит.

Стремление России к компромиссу приняли за слабость. А ведь мы даже в НАТО свою кандидатуру предлагали.

«Мы-то считали, что мы свои. Извините, как у нас в народе говорят „буржуйские“. Чего еще? Противостояния идеологического больше нет. В чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим, вот в чем проблема», — заявил Путин.

Россию попытались взять под контроль. Очень самонадеянно.

«К сожалению, приходится констатировать, что наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли — зря», — констатировал Путин.

Большинство вопросов касались именно отношений России с Западом. Хотя, казалось бы, тут все понятно. Но Путину сначала предложили окно в Европу заново открыть. Потом — расширить. Здесь президент вспомнил об одной из профессий.

— Я плотник 4-го разряда, не беспокойтесь.

— Расширять умеете?

— Расширим, если потребуется. Если это соответствует нашим национальным интересам, поработаем над этим.

При этом, большинство гостей в зале — иностранцы. По традиции клуба. Мнения у них разные, но вот дискутируют 20 лет уже. Чаще всего вдали от людей, в горах.

В прошлом году тема Валдайского клуба была «Мир после гегемонии» в этом — «справедливая многополярность». Здесь давно и последовательно готовятся к глобальным переменам, которые обычно начинаются после разговора с президентом страны.

Последствия конфликта для Украины: колоссальные потери и убитая экономика

Отдельный блок вопросов — про Украину. Их, кстати, было намного меньше, чем могло бы быть. Президент ответил на обвинения в том, что Россия слишком мягко отвечает на террористические выпады соседа.

«Только с 4 июля ВСУ потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это безвозвратные потери. 557 танков. Почти 1900 бронемашин различного класса. И мы понимаем, где и что нам нужно сделать, где и что нам нужно добавить. Мы спокойно идем к этой цели», — подчеркнул Путин.

Конфликт на Украине — не территориальный. Россия не жаждет новых земель, есть, что осваивать. И наша страна, кстати, была не против вступления Незалежной в ЕС, в отличие от НАТО. Впрочем, сейчас Европе Украина нужна для другого.

«Евросоюз готов такую экономику принять свой состав? Флаг в руки и вперед. Но для того, чтобы поддержать жизнеспособность населения, которая уже сократилась с 41 миллиона до 19,5, а может быть, и того уже нет, но все равно 19 миллионов надо прокормить. Представьте себе, поставки прекратятся завтра. Жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы», — заявил Путин.

На вопрос, где остановятся российские войска, президент ответил, что безопасность наших граждан важнее территорий. Нет цели уничтожить соседнюю страну. Мы даже поставки газа продолжаем через них в Европу, несмотря на взрывы трубопроводов в Балтике и попытки взорвать поток турецкий.

«Судя по всему, украинские тергруппы нацелены на то, чтобы и ему нанести ущерб. Там корабли наши охраняют эти трубопроводные системы, проложенные по дну Черного моря. Но их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся, в том числе, при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире», — сообщил Путин.

Кому выгоден конфликт между Россией и Украиной?

При этом, выгодны подрывы российских трубопроводов только одной стране. Россию пытаются спровоцировать на конфликт, на непомерные оборонные расходы. Но здесь мы выбрали верную стратегию. Денег хватает на все.

«Сказать о том, что мы чрезмерно много тратим денег на пушки, забыли про масло — это не так. Хочу подчеркнуть, что все, именно все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением — все в полной мере выполняются», — подчеркнул Путин.

А вот ведущие европейские экономики трещат по швам. И рушатся основы, на которых стоит государственность европейских стран.

«Вот спровоцировали конфликт Соединенные Штаты — я даже не сомневаюсь, это они спровоцировали украинский кризис, когда поддержали госпереворот на Украине в 2014 году. Им нужен был этот конфликт. Результат: утратившая давно часть своего суверенитета Европа сразу встать в хвост и последовать за политикой США, перейти к политике санкционных ограничений в отношении России. И теперь значительную часть энергоносителей покупают из Соединенных Штатов. На 30% дороже», — отметил Путин.

В зале, кстати, очень много гостей именно из Европы, которые, несмотря ни на что, приехали в Россию обсудить будущее современного мира и попытаться найти ответ на главный вопрос, что так или иначе обсуждают на Валдайском клубе. Традиционно русский: «Что делать?»

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал шесть принципов, к которым РФ стремится в международных отношениях.