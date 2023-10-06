Отношения пошли прахом? Девушка Ибрагимовича отвергла предложение руки и сердца

У Хелен Сегер была весомая причина для отказа, раскрывать которую модель не захотела.

Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сделал предложение своей девушке Хелен Сегер, но получил отказ. Блондинка дала спортсмену от ворот поворот спустя 20 лет совместной жизни и после рождения двоих детей.

По информации портала VG, первая встреча супругов произошла на вокзале, когда восходящей звезде мирового футбола едва «стукнуло» 20 лет. С тех пор влюбленные практически не расставались: даже будучи старше Ибрагимовича на 11 лет, Сегер согласилась отказаться от своей карьеры перспективной модели, а впоследствии и управляющей, в угоду интересам партнера.

Примечательно, что несколько лет назад, уже после рождения сыновей Максимилиана и Винсента, Ибрагимович уже делал возлюбленной предложение, но тогда она ответила отказом. Теперь ситуация повторилась. Что именно стало причиной такого решения у Сегер, не сообщается.

«У нее был один шанс. И другого шанса у нее не будет. Но у нас двое детей, и это важнее, чем быть женатым. Мне не нужна бумага, в которой написано, что мы женаты», — приводит его слова зарубежная пресса.

Свою карьеру самый результативный нападающий сборной Швеции завершил в сезоне-2023. Его последним клубом был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии, но взять крупный европейский титул так и не сумел. За сборную Швеции нападающий провел 122 матча, в которых «заколотил» 62 мяча и отдал 25 голевых передач. Единственная мечта, которая осталась форвардом невоплощенной — «Золотой мяч», считающийся главной наградой в мировом футболе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марат Башаров готовится сделать предложение возлюбленной.