«Страшнее предыдущей»: Украине грозит новая беда

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Алина Крылова
Алина Крылова 78 0

«Политика»: грядущая зима для Украины будет хуже и страшнее предыдущей

«Страшнее предыдущей»: Украине грозит новая беда

Фото: www.globallookpress.com / Keystone Press Agency / Pavlo Palamarchuk

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Конфликт с Россией неизбежно обернулся для жителей Незалежной дополнительными проблемами. К чему готовиться украинцам на этот раз?

Грядущая зима рискует принести на Украину новую проблему, хлеще предыдущих. Жители Незалежной рискуют столкнуться с адским холодом из-за перебоев с энергоснабжением, пишет обозреватель сербской газеты «Политика» Деян Новакович.

Впервые о возможных трудностях из-за погодных условий в медиаполе заговорили еще в конце августа: тогда международные журналисты акцентировали внимание, что возможное похолодание сыграет на руку России как стране с большим разбросом температур. Теперь у ВСУ и у мирных граждан возникнут новые трудности из-за поставок энергетики. На фоне уже имеющихся сложностей страна рискует оказаться на грани полного истощения.

«Украинские власти не скрывают страха, что из-за энергообеспечения предстоящая зима будет хуже прошлой. Союзники помогают Киеву финансами и рабочей силой, благодаря чему украинские инженеры работают день и ночь, чтобы вовремя восстановить все, что нужно, до предстоящего холодного сезона. <…> Процесс идет туго», — раскрыл все карты Новакович.

На текущий момент подготовка к холоду ведется параллельно с регулярным обслуживанием систем, которые могут выйти из строя в любую минуту. За последние годы система водопроводов в стране сильно устарела, что может стать следствием коммунальной катастрофы.

Чуть ранее Украине предлагали создание автономных энергосистем. Планировалось, что нововведения в этой сфере позволят избежать «коммунального краха», но в самой стране инициативу не восприняли всерьез.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Украина не вступит в Евросоюз в ближайшие годы.

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