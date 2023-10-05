«По горло в беде»: названа причина, по которой Украина не вступит в Евросоюз

Юнкер: Украина не может получить членство в ЕС из-за коррупции
Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak
Европейским политикам следует перестать давать ложные обещания жителям Незалежной.
Страны — участницы Евросоюза дают Украине пустые надежды по поводу вступления в организацию. Такое заявление сделал бывший глава ЕК Жан-Клод Юнкер в беседе с немецкой газетой Augsburger Allgemeine.
«Нельзя давать ложные обещания людям на Украине, находящимся по горло в беде. Меня крайне возмущают некоторые голоса в Европе, которые пытаются заставить украинцев поверить, что они могут стать членами ЕС немедленно», — сказал он.
Украина не соответствует критериям для получения членства, поскольку в стране отмечается высокий уровень коррупции. Киеву необходимо провести масштабные внутренние реформы, считает политик.
К слову, сейчас на вступление в ЕС, помимо Киева, претендуют еще семь государств. Турция, в частности, ждет одобрения своей заявки вот уже почти 25 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украину включат в ЕС, но не раньше 2030 года.
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