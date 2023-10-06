«Прервана связь»: Пригожин высказался об уехавших из России артистах

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Рита Миронова
Рита Миронова 20 0

Иосиф Пригожин признался в любви к Украине без ее политиков

«Прервана связь»: Пригожин высказался об уехавших из России артистах

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Продюсер сожалеет, что культурный мост между народами разрушен, но не перестает верить в его восстановлении.

Иосиф Пригожин признался, что любит Украину и ее народ, но только не ее политиков. Своими мыслями по поводу уехавших артистов и ситуации в целом продюсер поделился с корреспондентом utro.ru во время осеннего бранча, посвященного новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена.

«Мы все равно любим Украину и украинский народ, но без их политиков. Любим и латвийский народ. Плохо и неправильно, что между нами прервана связь, разрушен культурный мост и наше прошлое. Но придется все равно рано или поздно строить новый мост», — высказался Пригожин.

При этом он не отрицает, что российские артисты, покинувшие страну, все еще могут вернуться. Добиться успеха на Западе у них попросту нет, добавил продюсер.

«Они же не прокаженные. Все дело в том, что иностранное влияние очень сильно разрушало мозг многим людям. Сегодня есть политические обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы должны делать все, чтобы наша страна была достойной», — подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин застукал жену Валерию за странным занятием в отеле.

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