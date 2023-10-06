В России предложили запретить приближаться к человеку

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

В Госдуму внесли проект закона о запрете приближаться к человеку по решению суда

В России предложили запретить приближаться к человеку

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Это необходимо, чтобы защитить жертву от преследований, считают авторы инициативы.

Депутаты Госдумы от «Новых людей» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете приближаться к человеку по решению суда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на фракцию.

Вице-спикер ГД Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и депутат Ксения Горячева предлагают дополнить Гражданский кодекс РФ новой статьей 14.1. «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином».

По действующему законодательству суд может запретить преследователю звонить человеку, отправлять ему электронные или бумажные письма. Однако нет ограничений приближения или общения с гражданином.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», — пояснил Даванков.

К тому же, добавила Авксентьева, нет законов, предусматривающих прямую уголовную ответственность за преследование. В результате жертвам часто приходится менять работу или место проживания, но это все равно не помогает, подчеркнула Горячева.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуму внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ.

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