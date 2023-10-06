«Звучит гордо»: верховный шаман России оценил выбор псевдонима SHAMAN

Как Кара-оол Допчун-оол относится к творчеству исполнителя?

Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол оценил выбор сценического имени исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов). Об этом он заявил в беседе с изданием Газета.ру.

«Нет ничего плохого в том, что он взял себе такой псевдоним. Шаман — звучит сильно и гордо», — отметил Кара-оол Допчун-оол.

При этом он признался, что не знаком с творчеством исполнителя, но все равно относится к нему положительно.

Сам SHAMAN ранее объяснял выбор такого псевдонима. По его словам, во время поиска сценического имени он обращал внимание на комментарии поклонников, которые называл его голос магическим и шаманским. Именно они подтолкнули Дронова к выбору такого псевдонима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в шоу-бизнесе отреагировали на триумф SHAMAN.