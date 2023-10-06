«Эластичный жгут»: хитрость ВС РФ на Украине заставила понервничать США
Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ теряют позиции из-за атак армии России с флангов
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Противник несет потери в живой силе. Что заставит киевский режим остановиться?
Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют позиции из-за атак российских войск с флангов в зоне спецоперации. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
«ВСУ продолжают нести огромные потери, наталкиваясь на выстроенные Россией оборонительные линии, которые напоминают «эластичный жгут», — сказал он.
Так, украинские войска постоянно вклиниваются в порядки ВС РФ, получают удары с флангов и возвращаются на исходные позиции. Кроме того, Джонсон указал на реальную демографическую проблему на Украине. В скором времени мужчин там вообще может не остаться.
Путин: с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 90 тысяч боевиков
ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru писал, что войска РФ подбили из Д-20 авто с высокопоставленными офицерами ВСУ в Херсоне.
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