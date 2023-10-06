«Как вы противны в это время»»: Дибров рассказал о ссорах с женой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Дибров признался, что с женой и в эфире говорит совершенно разными голосами

«Как вы противны в это время»»: Дибров рассказал о ссорах с женой

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Перед камерами телеведущий говорит совсем другой речью. Как научиться такому же?

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что у него голос всегда отличается. Перед экранами он один, в быту другой, а при ссоре третий. Журналист сообщил изданию Газета.ру, какой тембр речи использует при общении с женой.

«Бытовым — это когда я говорю от легких. Он такой писклявый. Когда вы ругаетесь с домашними, обычно вы пищите, сами не понимая, как вы противны в это время», — рассказал телеведущий.

Он отметил, что когда человек работает на камеру, он это делает одним голосом. А вот когда ругается с женой, его голос становится совсем другим.

Чтобы полностью разобраться в управлении своим голосом Дибров посоветовал взять несколько недорогих занятий у профессиональных педагогов сценической речи.

Ранее 5-tv.ru писал, что у семьи Дибровых разрушился дом. Это произошло внезапно. У дома обрушился балкон. Причем у телеведущего началась настоящая черная полоса: до этого он попал в аварию.

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