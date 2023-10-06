Снова русский след: командующий армией Литвы учился военному делу в Ростовской области
Командующий армией Литвы обучался в Новочеркасском военном училище в СССР
Фото: www.globallookpress.com / Lukas Balandis via www.imago-ima
Генерала обвиняют, что он намеренно скрыл этот факт своей биографии.
В биографии командующего вооруженными силами Литвы нашли любопытную деталь: оказывается, он проходил обучение в России. Об этом сообщает издание BNS.
Генерал Вальдемарас Рупшис был назначен на свой пост еще в 2019 году, но только сейчас стало известно о том, что с 1985 по 1989 год он учился в Новочеркасском высшем военном командном училище связи, которое располагалось тогда в Ростовской области.
Ряд политиков, а также некоторые местные СМИ уже обвинили генерала в том, что он скрыл этот факт намеренно. Председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас считает, что это — серьезная ошибка системы.
«Считаю, что об этом факте надо было сообщить. В биографии человека, занимающего такую должность, не должно быть серых зон», — заявил политик.
А вот реакция президента Литвы Гитанаса Науседы, который и назначал на высокий пост Рупшиса, оказалась более сдержанной. Глава государства признался, что не знал о «российской странице» в биографии генерала, но «оценивает командующего по его более чем 30-летней службе Литве».
Стоит отметить, что присягу Вальдемарас Рупшис принял в 1990 году, когда Литва не имела статуса независимого государства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что НАТО направит Литве разведывательные самолеты AWACS.
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