Россия под наблюдением: НАТО направит Литве разведывательные самолеты AWACS

Два из 14 самолетов наблюдения Альянса будут направлены из немецкого Гайленкирхена в Шяуляй. Но это еще не все.

НАТО направит Литве два самолета AWACS, которые будут выполнять разведывательные полеты. Их цель за пределами стран военного блока— на территории России, следует из распространенного заявления Североатлантического альянса.

Уточняется, что Альянс в ближайшее время планирует разместить AWACS в Шяуляе. Первый борт поступит туда уже сегодня, 28 сентября.

«Будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса», — указано в заявлении.

В НАТО обратили внимание, что воздушные суда будут осуществлять полеты в небе над территориями Альянса. Их миссия по сбору информации будет длиться несколько недель. Вместе с двумя AWACS в страну прибудут 150 военных, которые, как отмечается, нужны для поддержки самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года.