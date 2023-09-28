Россия под наблюдением: НАТО направит Литве разведывательные самолеты AWACS

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 13 0

НАТО направит в Литву самолеты AWACS для наблюдения за деятельностью России

Россия под наблюдением: НАТО направит Литве разведывательные самолеты AWACS

Фото: www.globallookpress.com / David Young

Читайте нас в: Дзен Новости

Два из 14 самолетов наблюдения Альянса будут направлены из немецкого Гайленкирхена в Шяуляй. Но это еще не все.

НАТО направит Литве два самолета AWACS, которые будут выполнять разведывательные полеты. Их цель за пределами стран военного блока— на территории России, следует из распространенного заявления Североатлантического альянса.

Уточняется, что Альянс в ближайшее время планирует разместить AWACS в Шяуляе. Первый борт поступит туда уже сегодня, 28 сентября.

«Будет выполнять миссию по наблюдению за военной деятельностью России вблизи границ альянса», — указано в заявлении.

В НАТО обратили внимание, что воздушные суда будут осуществлять полеты в небе над территориями Альянса. Их миссия по сбору информации будет длиться несколько недель. Вместе с двумя AWACS в страну прибудут 150 военных, которые, как отмечается, нужны для поддержки самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и НАТО утроили частоту разведывательных полетов в районе Крыма с начала года.

+19° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
96.50
0.26 101.98
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:28
«Станет катастрофой»: Европу призвали готовиться к настоящему аду из-за Украины
13:22
«Пора сменить премьера»: как Трюдо отреагировал на чествование нациста в Канаде
13:06
Неонацист, убийца младенца и «мститель» из МВД: самые жестокие маньяки современной Украины
13:00
Вернувшиеся: космонавты с МКС прибыли в Звездный городок
12:53
«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи автомобилей по заводской цене
12:51
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Главное

Сейчас читают

Бывший футболист стал советником Зеленского — пиар-ход или стратегия
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Дима Билан и Яна Рудковская: дуэт на сцене или пара в жизни?
Депутат Госдумы обратилась в генпрокуратуру после высадки ребенка из автобуса в Казани

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России