Сдали назад: Украину не примут в Евросоюз в 2030 году
Глава евродипломатии Боррель: Украину не примут в Евросоюз в 2030 году
Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru
Очередной саммит европейских вносит новый разлад среди западных политиков.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг информацию о том, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.
Ранее эту дату назвал глава Евросовета Шарль Мишель. Отметив правда, что для этого Киеву придется выполнить ряд условий Брюсселя.
На полях саммита в Гранаде Боррель прояснил: даже если все требования будут исполнены, это вряд ли ускорит процесс. Он подчеркнул, что помимо Украины есть и другие кандидаты. Все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке, так что 2030 год — это лишь примерный ориентир.
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