Сдали назад: Украину не примут в Евросоюз в 2030 году

Очередной саммит европейских вносит новый разлад среди западных политиков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг информацию о том, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году.

Ранее эту дату назвал глава Евросовета Шарль Мишель. Отметив правда, что для этого Киеву придется выполнить ряд условий Брюсселя.

На полях саммита в Гранаде Боррель прояснил: даже если все требования будут исполнены, это вряд ли ускорит процесс. Он подчеркнул, что помимо Украины есть и другие кандидаты. Все они будут рассматриваться в индивидуальном порядке, так что 2030 год — это лишь примерный ориентир.