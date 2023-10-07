«Ногой на горле»: Гузеева рассказала, как была тираном в браке

Оказалось, что многолетний брак телеведущей был под угрозой.

Никто не знал, что многолетний брак заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой в определенный момент пришел к кризису и был на грани развала. Знаменитая актриса и телеведущая сама рассказала об этом в интервью РИА Новости.

Неожиданным откровением артистка поделилась в ответе на вопрос о секрете долгих отношений, ведь с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым — они ни много ни мало 26 лет. И секрет все-таки раскрыла.

«Я не лезу ему под кожу: не названиваю, не проверяю. И он так же. В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: „Я отступаю“. У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать», — рассказала Гузеева.

Телеведущая отметила, что для того, чтобы сохранить отношения с любимым человеком, нужно давать партнеру больше свободы, ведь даже самый близкий человек тебе не принадлежит.

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