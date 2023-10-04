«Закрыли все рты»: зачем похудевшая дочь Гузеевой показала всем свое тело

Это попытка похвастаться успехами или явный признак психологических проблем?

Дочь заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова вряд ли довольна своей фигурой даже после похудения. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила сексолог Александра Миллер.

Эксперт утверждает, что через социальные сети многие люди пытаются реализовать свои комплексы или что-то кому-то доказать. В случае с дочерью Гузеевой, подчеркнула Миллер, налицо самоутверждение.

«Дочь Гузеевой показывает: „Посмотрите на мою фигуру! Закрыли все рты!“. В таком контексте она выложила фотографии», — предположила сексолог.

Похудевшая дочь Гузеевой показала фигуру без одежды: «И не надо искать мою маму»

Если бы Ольга на самом деле была довольна собой и уверена в себе, она бы не выставляла никакие фотографии, потому что ей было бы совершенно все равно на мнение окружающих людей. По словам Миллер, человек, выставляя любую фотографию в соцсетях, ждет одобрения социума либо любой другой реакции: похвалы, осуждений и так далее.

У дочери телеведущей, как известно, ранее были проблемы с пищевым поведением. Сексолог отметила, что в таком случае очень вероятны также психологические проблемы.

Из-за расстройства пищевого поведения Ольге стало трудно контролировать вес. По словам девушки, она весила 60 килограммов, когда находилась в отношениях, где регулярно подвергалась критике со стороны молодого человека. Тогда у нее и изменились отношения с едой и своим телом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сделала исхудавшая от анорексии Шишкова.