«Закрыли все рты»: зачем похудевшая дочь Гузеевой показала всем свое тело

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 52 0

Сексолог Миллер: похудевшая дочь Гузеевой все еще не довольна своей фигурой

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; Личный архив Александры Миллер; 5-tv.ru

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Это попытка похвастаться успехами или явный признак психологических проблем?

Дочь заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова вряд ли довольна своей фигурой даже после похудения. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила сексолог Александра Миллер.

Эксперт утверждает, что через социальные сети многие люди пытаются реализовать свои комплексы или что-то кому-то доказать. В случае с дочерью Гузеевой, подчеркнула Миллер, налицо самоутверждение.

«Дочь Гузеевой показывает: „Посмотрите на мою фигуру! Закрыли все рты!“. В таком контексте она выложила фотографии», — предположила сексолог.

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Если бы Ольга на самом деле была довольна собой и уверена в себе, она бы не выставляла никакие фотографии, потому что ей было бы совершенно все равно на мнение окружающих людей. По словам Миллер, человек, выставляя любую фотографию в соцсетях, ждет одобрения социума либо любой другой реакции: похвалы, осуждений и так далее.

У дочери телеведущей, как известно, ранее были проблемы с пищевым поведением. Сексолог отметила, что в таком случае очень вероятны также психологические проблемы.

Из-за расстройства пищевого поведения Ольге стало трудно контролировать вес. По словам девушки, она весила 60 килограммов, когда находилась в отношениях, где регулярно подвергалась критике со стороны молодого человека. Тогда у нее и изменились отношения с едой и своим телом.

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«Закрыли все рты»: зачем похудевшая дочь Гузеевой показала всем свое тело

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