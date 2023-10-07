«Не фантик и не баран чихнул»: Музыченко заступился за Баскова и песню про золотую чашу

Рок-музыканты вступились и за ветеранов отечественной эстрады, и за молодых музыкантов.

Мужской состав группы The Hatters дал интервью в эфире НАШЕ Радио, где развязался нешуточный спор о музыкальных вкусах.

Все началось с фразы ведущего, что за деньги можно петь про все, в том числе и про золотую чашу. Юрий Музыченко ответил очень эмоционально.

«Ну, а почему нельзя петь-то про золотую чашу?!» — возмутился лидер группы.

«Подождите, то есть вы хотите сказать, что песня про золотую чашу — людям не нравится, то что они делают?» — подхватил аккордеонист Павел Личадеев.

«Очень, между прочим, хорошая песня. Талантливый вокалист. У него есть своя аудитория, которая принимает это. И у нас, между прочим, у всех эта фраза в голове и мы все можем ее напеть. Не это ли показатель того, что это не фантик и не баран чихнул?» — резонно заметил Музыченко.

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