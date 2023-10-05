Яна Чурикова об артистах, ставших известными благодаря соцсетям: «Может погубить»

Российский шоу-бизнес может похвастаться уже профессиональными певцами, которые пришли к популярности не «из телевизора».

В последнее время российские звезды завоевывают свою популярность с помощью социальных сетей. В чем плюсы и минусы такой известности, российская телеведущая Яна Чурикова рассказала корреспонденту на презентации альбома певца AKMAL’.

По мнению знаменитости, в обретении популярности с помощью социальных сетей нет ничего плохого. И впоследствии это может быть очень кстати. С другой стороны, упавшая на артиста слава порой становится настолько неожиданной, что человек просто не знает, как с ней быть.

«Если человек не знает, чего он хочет, соцсети могут погубить очень легко. Потому что это — быстрая слава, это непонятно, что делать с этой славой, которая просто сваливается на тебя», — считает Яна Чурикова.

При этом телеведущая отмечает, что артисты, пришедшие из соцсетей, делятся на две категории: одни выходят на сцену и работают под «плюс», то есть под фонограмму, а другие — настоящие профессионалы.

«Время, когда люди прославились только благодаря телевизионным шоу, кануло в лету довольно давно. И мы все это видим», — резюмирует Чурикова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Чурикова объяснила, чем звезды нулевых отличаются от современных.