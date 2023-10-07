Путин лично прокатил Мирзиеева на российском внедорожнике Aurus

Президент Узбекистана находится в Москве с 5 октября.

Президент России Владимир Путин решил сам показать возможности внедорожника Aurus главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Видео тест-драйва опубликовал РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер встретил коллегу в своей резиденции в Подмосковье, показал новый джип, сел за руль и прокатил Мирзиеева, который прибыл в Россию с официальным визитом 5 октября. В ходе встречи они подписали 11 документов по итогам переговоров, которые прошли в столице. Вместе с тем стало известно, что правительства обеих стран согласовали учреждение генерального консульства России в Самарканде.

7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения, ему исполнился 71 год. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков поделился планами президента на праздничный день. Как и в предыдущие годы, глава государства проведет праздник на рабочем месте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин по телефону поздравил Мирзиеева с 66-летием.