Валдайская речь Путина произвела фурор на Западе: что имел в виду президент

Российский лидер обсуждал исключительно факты, отметая двоякие трактовки. Все ли услышали его послание?

На этой неделе, выступая на Валдайском форуме, российский президент как раз изложил наше видение, как сделать мир по-настоящему безопасным и справедливым. Это выступление по своей глубине и целостности стоит в одном ряду с Мюнхеской речью 2008 года и обращением с трибуны ООН в 2015-м. Манифест десятилетия, получается. Его проанализировал корреспондент «Известий» Ярослав Богат. Все подробности — в репортаже.