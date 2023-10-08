В Тбилиси считают, что американское правительство финансировало фонд USAID для подготовки жителей республики к свержению власти в стране.

Европа попыталась поиграть в большую дипломатию. Сама, без других геополитических игроков. Был анонсирован мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Причем обставили максимально пафосно — в испанской Гранаде собрался весь политический бомонд Старого Света. И, конечно, Зеленский, куда же без него. Но вот незадача, не приехал глава Азербайджана и союзник Турции.

Премьер-министр Армении явился и подписал декларацию о признании территорий государств в «советских границах», то есть с Нагорным Карабахом под управлением Баку. Зачем это было сделано — непонятно, ведь тот же Пашинян уже подписывал в прошлом году подобные декларации дважды — в Праге и потом в Брюсселе. Собственно, это и стало поводом для Баку наводить порядок в Карабахе, на признанной даже Арменией азербайджанской территорией так, как считает нужным. Баку и навел порядок.

Куда теперь девать более ста тысяч беженцев из региона — это Брюссель и Париж уже не очень волнует. Понимая, что получилось не очень эффектно, европейские столицы теперь пытаются переложить ответственность в произошедшем на Россию.

Единственное, в чем можно упрекнуть Москву, так это в том, что не хватило сил предотвратить сам карабахский конфликт в зачатке, в 80-е, когда еще при союзе начались межэтнические столкновения в регионе. В 93-м там уже разразилась первая полноценная война между Арменией и Азербайджаном. Но были ли у Москвы тогда силы и средства для этого? 93-й — и для нашей страны один из самых тяжелых годов в истории.

Тогда и сама Россия оказалась на грани гражданской войны. На баррикадах у Белого дома сошлись сторонники исполнительной и законодательной властей. Команда реформаторов Ельцина торопилась с приватизацией, оппозиционный Верховный совет ставил палки в колеса. Ельцин объявил о роспуске Верховного совета, а он, в свою очередь, лишил его полномочий. Каждый тянул одеяло на себя так, что оно, то есть вся страна, трещала по швам. Безумие — так одним словом характеризует происходившее на улицах Москвы, наш коллега, в то время обозреватель «Известий» Валерий Яков.

«Я там лично не мог представить, что будут стрелять в моем городе, в центре, в столице, что будут гибнуть люди, будут раненые, что в общем какое-то эхо гражданской войны коснется и Москвы. Поэтому это было, конечно, психологически довольно тяжело, скажем так. И все свои», — рассказывает главред журнала «Театрал», обозреватель отдела по ЧС газеты «Известия2 в 1993 году.

3 октября толпа сторонников парламента прорвала милицейские кордоны и сняла блокаду Белого дома. Дальше пошли штурмовать московскую мэрию, потом — телецентр. Спецназ войти в Останкино не дал. Пролилась кровь. На следующий день Ельцин ввел войска и расстрелял Белый дом из танков. Защитников Верховного совета арестовали, их действия объявили попыткой переворота. Демократия победила. Погибло 144 человека. И за это никто не ответил — уголовное дело было прекращено, а всех арестованных амнистировали. Расследование, проведенное уже Государственной думой установило, что это Ельцин превысил свои полномочия, и это он совершил переворот. Так что выходит — демократия проиграла.

«Черный Октябрь» — одним из первых охарактеризовал произошедшее фотограф Сергей Бурасовский, так он назвал серию снимков этого периода.

«Моя точка зрения, что обе стороны власти и эта оппозиция — обеим сторонам нужна была кровь, и поэтому вот события 3, 4 это по-моему следствие того, что им нужно было разрешить любым путем конфликт создавшийся», — говорит фотограф, секретарь Союза фотохудожников РФ в 1993 году.

На одном из его снимков «Свидание с Америкой», случайно замеченный плакат на фоне сгоревшего парламента. Известно, что Вашингтон торопил Ельцина с проведением реформ, американские советники трудились в правительстве. Известно, прежде чем зачистить парламент Ельцин заручился поддержкой Вашингтона.

Как написал в воспоминаниях Билл Клинтон, трансляцию из Москвы он смотрел в прямом эфире по телевизору, у себя в овальном кабинете. А рядом был другой телевизор, и параллельно он следил и за баскетбольным матчем. Уровень отношения. Национальный архив США рассекретил к 30-летию телефонный разговор президентов. 5 октября Клинтон позвонил в Кремль и поздравил Ельцина с тем, как он справился. Именно так, как должен был. Расстрел из танков парламента — это так как с точки зрения США и должно было быть в России. Потому что демократия — власть демократов. То есть лояльных США политиков. Иначе, какие же они демократы.

На этой неделе произошло эпохальное событие, власти Грузии обвинили США в подготовке у них государственного переворота. И предоставили доказательства подрывной работы сотрудников фонда USAID — американской помощи. И это в Тбилиси — оплоте когда-то США, а значит демократии на Кавказе. Но, судя по всему, у них в регионе теперь любимчик — Армения. Советники уже подъехали. Это заметил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Все подробности — в его репортаже.