Самая важная трапеза: назван лучший вариант завтрака для здоровья

Первый прием пищи пропускать нельзя, иначе сил на рабочие или домашние дела может попросту не хватить.

Идеальный завтрак должен содержать белок и сложные углеводы, говорят в один голос британские ученые.

По словам специалистов, для сохранения бодрости в течение целого дня этот прием пищи ни в коем случае пропускать нельзя. И уж тем более не стоит ограничиваться лишь одной кружкой кофе натощак.

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В рамках проведенного исследования три группы человек съедали завтраки с большим количеством белка, сахара и чашкой кофе (по отдельности), а четвертая группа пропускала первый прием пищи. В результате выяснилось, что последние участники эксперимента теряли в активности уже с девяти утра. С течением времени упадок сил становился у них более выраженным.

А вот те, кто во время завтрака съедали блюда с достаточным количеством белка и сложных углеводов, показали самую лучшую производительность, передает Healthnews.

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