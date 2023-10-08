В Афганистане назвали число жертв разрушительного землетрясения

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 20 0

Число жертв разрушительного землетрясения в Афганистане превысило 1000

В Афганистане назвали число жертв разрушительного землетрясения

Фото: www.globallookpress.com / Ivan Damanik

Читайте нас в: Дзен Новости

Страшная трагедия произошла 7 октября.

Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 500. Об этом сообщили представители международной гуманитарной организации «Красный Полумесяц», передает Reuters. Между тем, по данным запрещенной в России радикальной организации «Талибан», число жертв уже превысило тысячу человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Agence France-Presse (AFP).

Трагедия произошла 7 октября. Как сообщал директор управления общественного здравоохранения провинции Герат Мохаммад Талеб Шахид, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,3.

Еще вчера погибшими числились 78 человек. Между тем, тогда велся масштабный разбор завалов и власти констатировали, что жертв разрушительного землетрясения может быть гораздо больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Индийский Дели всколыхнуло землетрясение.

+7° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:56
Зачем нужно завтракать и полезно ли это?
8:41
В Афганистане назвали число жертв разрушительного землетрясения
8:24
ЦАХАЛ нанесла удары по территории Ливана
8:08
Шансов спастись не было: что известно о трагической смерти подруги Бони Анны Гуту
7:52
«Душевный стриптиз»: Алла Рид назвала песни Владимира Высоцкого откровением
7:37
Шприц с ядом: могла ли Украина стоять за нападением на главу АдГ Хрупаллу

Сейчас читают

Вскрылась информация про внебрачного старшего сына Киркорова
Проклятие «Ералаша»: почему юные звезды тележурнала уходили из жизни так рано
Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России