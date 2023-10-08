Сергей Жуков о смерти клавишника «Руки Вверх»: «Все подавлены и в трауре»

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 740 0

Сергей Жуков лично прокомментировал смерть клавишника «Руки вверх»

Фото, видео: ВКонтакте / Владимир Капырин / capirin; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Пианисту Владимиру Капырину не так давно исполнилось 36 лет.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал внезапную смерть клавишника коллектива Владимира Капырина. Тело музыканта без признаков жизни на полу квартиры в Москве нашел отец: прибывшие на место медики спасти мужчину не смогли.

Эксклюзивно для 5-tv.ru Жуков сообщил: вся семья и друзья Капырина пребывают в шоке от случившегося с близким человеком. Ответственность за общение с отцом клавишника музыкант пообещал взять на себя.

«Мы не в том состоянии, чтобы давать интервью. У нас все подавлены и в трауре. Я скажу все родителям», — заявил он.

О месте и дате похорон участника коллектива сообщат дополнительно. По словам отца, у погибшего были проблемы с алкоголем. Телесных повреждений на теле музыканта не было обнаружено. Точные причины смерти будут установлены позже.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года в семье композитора и пианистки. Свою музыкальную карьеру он начинал, играя в группах «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и в квартете народного артиста РФ Алексея Кузнецова. Все последние годы клавишник гастролировал с Жуковым. Ему было 36 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мексике умер актер «Сватов».

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