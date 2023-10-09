Больше — не меньше: максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 7 0

Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

Больше — не меньше: максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На сегодняшний день предельная сумма выплат по временной нетрудоспособности составляет 2737 рублей.

Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза в 2025 году. Об этом рассказали «Известиям» в Минтруде.

Так, максимальная сумма выплат по временной нетрудоспособности составит 5674 рубля в сутки. На сегодняшний день она составляет 2737 рублей.

Кроме того, к этому времени будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет — до 794,4 и 68,9 тысячи рублей соответственно.

Все благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы.

Размер выплат по больничному зависит от страхового стажа. Если он составляет до пяти лет, то работнику выплачивается 60% среднего заработка за два предыдущих года, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%, но не более максимального лимита.

Размер выплат по последним двум пособия также зависят от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года: по беременности выплачивается 100% от зарплаты, по уходу за ребенком — 40%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что работающие родители в России будут получать пособия по уходу за ребенком.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:17
Больше — не меньше: максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
2:57
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
2:40
Почему инфляция в России ускорилась — мнения и прогнозы экспертов
2:23
Ученые нашли у человеческого языка шестой базовый вкус
2:06
Больше не хочется: в каком возрасте мужчины и женщины перестают заниматься сексом

Сейчас читают

Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа
«Там его любимое место»: где похоронят клавишника группы «Руки Вверх!»
Актер из «Сватов» умер за границей
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России